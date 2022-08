Polizei Peine Unfall in Mehrum: Mit Klärschlamm beladener Lastwagen kippt um

Die Ortsdurchfahrt in Mehrum war am Mittwochvormittag zeitweise gesperrt. Grund dafür war ein Unfall mit einem Klärschlamm-Laster. (Symbolbild)

Mehrum. In einer Kurve hat ein Lkw-Fahrer am Mittwochvormittag in Mehrum die Kontrolle verloren. Sein Laster kippte auf der B65 um – er verletzte sich leicht.