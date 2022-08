Bauern erklären Landmaschinen früher und heute

In der Reihe zum Dorfjubiläum organisieren die Landwirte in Vöhrum am Samstag, 3. September, die Veranstaltung „Landmaschinen früher-heute“. Gezeigt werden alte Traktoren und landwirtschaftliche Geräte mit dem technischen Stand von 1930 bis 1960 sowie neueste Schlepper- und Landmaschinentechnik.

Ziel sei es, so die Veranstalter, den Besuchern und Besucherinnen anschaulich die Fortschritte hinsichtlich Arbeitserleichterung und -produktivität zu zeigen. Ein Höhepunkt sei die Vorführung einer historischen Dreschmaschine, die von einer Dampfmaschine angetrieben wird, eine Leihgabe des Vereins „Freunde historischer Fahrzeuge in Immensen“.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dazu sei bereits im Juli mit einem historischen Mähbinder speziell angebautes Getreide gemäht und gebunden worden. Und es wird ein moderner Hightech-Mähdrescher ausgestellt.

„Erfahrene Fachleute erklären die Arbeitsweise und Technik. Wir wollen zeigen, welche Hightech-Maschinen und Traktoren sie heute auf den Straßen und auf den Feldern sehen. Insgesamt werden circa 20 unterschiedliche Landmaschinen und Traktoren ausgestellt und teilweise vorgeführt“, erläutert Mitorganisator Hans-Otto Bode von der Realgemeinde Vöhrum.

Die Veranstaltung wird von der Fritz-Behrens-Stiftung gefördert. Sie findet in Vöhrum in der Zeit von 10 bis 16 Uhr an Björns Scheune am Hainwaldweg 22 statt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de