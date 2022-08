Motorradunfall bei Peine – Autofahrer begeht Unfallflucht

Nach einem Motorradunfall, der sich bereits am 24. August südlich von Peine ereignet hat, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Gegen 20 Uhr ist ein Motorradfahrer auf der B65 kurz vor der Ilseder Straße unterwegs gewesen. Der 22-jährige Hohenhamelner fuhr laut Mitteilung der Beamten auf seiner Yamaha hinter einem schwarzen, neuwertigen Auto hinterher, vermutlich handelte es sich um einen Mercedes.

Hinter der Unterführung unter der B444 bremste der Autofahrer plötzlich sehr stark ab, um verbotenerweise zu wenden und auf die Ilseder Straße zu fahren. Der Motorradfahrer musste dadurch ebenfalls stark bremsen, verlor dabei die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und rutschte mehrere Meter weit über die Straße.

Der Verursacher habe zunächst angehalten und sich nach dem Gesundheitszustand erkundigt. Da der 22-Jährige glücklicherweise nur leicht verletzt zu sein schien, wurde vereinbart, gemeinsam zum Klinikum zu fahren. Das überlegte der Autofahrer sich dann offenbar anders und fuhr in Richtung Ilsede davon.

Peiner Polizei bittet um Hilfe aus der Bevölkerung

Bei dem Autofahrer handelte es sich um einen 35- bis 40-jährigen Mann mit braunen Haaren, er sei weder Brillen- noch Bartträger gewesen. Beim genutzten Auto handelte es sich wahrscheinlich um einen neuwertigen schwarzen Mercedes Kombi der C-Klasse mit Kennzeichen aus Peine.

Die Polizei in Peine bittet darum, Hinweise zum Autofahrer mitzuteilen. Außerdem hätten kurz nach dem Unfall mehrere Verkehrsteilnehmer an der Unfallstelle angehalten, darunter auch ein weißer Kleintransporter mit grünem Firmenlogo. Auch diese Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine in Verbindung zu setzen.

