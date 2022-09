16-jähriger Vechelder bei Motorradunfall in Lengede verletzt

Ein junger Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr in einen Zaun gestürzt. Nach einer Meldung der Polizei kam der 16-Jährige aus unklarer Ursache von der Straße an der Realschule in Lengede ab und stürzte in den Zaun. Dabei verletzte er sich. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Es entstanden Schäden am Motorrad, am Zaun und durch herumfliegende Teile auch an einem parkenden Mercedes.

Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz in Peine aus

Am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr hat sich in einem Mehrfamilienhaus am Peiner Echternplatz starker Rauch entwickelt. Wie die Polizei berichtet brannte in einer Wohnung auf dem Herd das Essen an. Die Bewohner konnten den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Peine:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de