Essen in Peine Kinderverbot in Restaurants? Das sagen Peiner Gastronomen

Eine Familie sitzt gemeinsam mit einem Kind in einem Restaurant: Ein Kinderverbot in der Gastronomie gibt es im Landkreis Peine momentan nicht (Symbolbild).

Peine. In Deutschland ist es vereinzelt zu Kinderverboten in Gaststätten gekommen. Aber was sagen die Peiner Gastronomen und der Kinderschutzbund dazu?