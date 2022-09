Ausstellung „EinTRACHTEN“ kommt nach Bortfeld

Nach Braunschweig, Helmstedt, Lehre, Salzgitter und Wolfsburg macht sie nun in Bortfeld Station, die Fotoausstellung „EinTRACHTEN“, ein Projekt der Braunschweigischen Landschaft zu Kleidung und regionaler Identität. Die Ausstellung wird am Sonntag, 2. Oktober, bei einem Erntedankfest auf dem Museumsplatz in Bortfeld eröffnet und ist dort dann bis 31. Oktober zu sehen.

„Es wird ein richtiges Dorffest, ab 11 Uhr“, sagt Heidrun Herden vom Arbeitskreis, der alles vorbereitet. Mehr als 300 Besucher werden erwartet.

Mit dem Projekt „EinTRACHTEN“ der Braunschweigischen Landschaft soll – ausgehend von der „Bortfelder Tracht“ – erkundet werden, welche traditionellen oder historischen Kleidungsstücke im Braunschweiger Land existierten und noch existieren und welchen Einfluss diese auf die regionale Identität haben. Die Fotografinnen und Fotografen Yvonne Salzmann, Ali Altschaffel, Sascha Griese und Nina Stiller haben sich zu einer fotografischen Spurensuche aufgemacht und verschiedene Gruppen im Braunschweiger Land porträtiert: Trachtenvereine, Karnevalisten, Biker und Fußballspieler. Die Ergebnisse sind in dieser großen Outdoor-Wanderausstellung zu sehen. Parallel wird eine kleine Indoor-Ausstellung abwechselnd in unterschiedlichen Heimatstuben im Braunschweiger Land zu sehen sein, heißt es in der Projektbeschreibung der Braunschweigischen Landschaft weiter.

Trachten sind oft fest definierte Kleidungssysteme

Und: „Trachten sind über lange Zeit hinweg gewachsene, oft fest definierte Kleidungssysteme. Sie dienten vor allem im ländlichen Raum als Medium der gesellschaftlichen Identifikation, für Zugehörigkeit, für Gemeinschaft, waren aber auch Mittel der Abgrenzung und sozialer Zuordnung.“ Beinahe jede Region in Deutschland besitz eine eigene Trachtenkultur, deren Spektrum weit über das allseits bekannte Dirndl und den omnipräsenten Schwarzwälder Bollenhut hinausreiche.

Als Blütezeit der Trachten im Braunschweiger Land wird die Zeit 1780 und 1850 benannt. Davon zeugen vor allem die vom Städtischen Museum Braunschweig verwahrten Gemälde von Carl Schröder (1802-1867). Sie dokumentieren auf hervorragende Weise das ganze damalige Panorama von Kleidung und bäuerlichem Leben im Braunschweiger Land, heißt es in der Projektbeschreibung weiter.

Feinste Reliefmuster, prächtig verzierte Mieder

Heute sind Trachten weitgehend aus dem Alltag verschwunden. „Gepflegt wird das alt Überlieferte bei Aufführungen der hiesigen Trachtenvereine, in den Braunschweiger Museen, in Heimatstuben und privaten Sammlungen. Hier sind sie in alter Pracht zu bewundern: Die auch als Bortfelder Tracht bekannten Braunschweiger Trachten. Feinste Reliefmuster, auf kleinster Nadel gestrickte Strümpfe, prächtig verzierte Mieder, üppig bestickte Röcke und Farbenpracht. Alles in allem auch handwerkliche Meisterschaft, die größten Respekt abverlangt.“

Unterstützt wurde das Projekt von vielen Vereinen, Museen und zahlreichen Ehrenamtlichen.

Das Programm am Sonntag

Die Ausstellung „EinTRACHTEN“ wird am Sonntag, 2. Oktober, mit einem Erntedankfest auf dem Museumsplatz in Bortfeld eröffnet. Um 11 Uhr beginnt ein Gottesdienst. Im Anschluss gibt es ein Rahmenprogramm, das von verschiedenen Vereinen, Institutionen und der Kirche gestaltet wird. Speisen und Getränke werden angeboten.

Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen, der im Buchhandel erhältlich ist.

