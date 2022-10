Peine spart, aber die Lichter gehen nicht aus

Auch in Peine wird an der Beleuchtung gespart (Symbolbild).

Die europaweiten Energieeinsparmaßnahmen, welche durch die angespannte Lage auf dem Energiemarkt im Zusammenhang mit dem völkerrechtswidrigen Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine nötig werden, setzt auch die Stadt Peine aktiv um, teilt sie in einer Pressemitteilung mit.

20 Prozent einsparen

„Im Bereich der Straßenbeleuchtung wollen wir kurzfristig 20 Prozent Energie einsparen, aber dennoch braucht niemand völlige Dunkelheit fürchten“, erklärt Bürgermeister Klaus Saemann. Schon in normalen Zeiten wird aus Klimaschutzgründen in den Nachtstunden zwischen 22 bis 5.30 Uhr das Beleuchtungsniveau in der Kernstadt und den Ortschaften reduziert. „Das funktioniert seit Jahrzehnten völlig problemfrei“, so Klaus Saemann. Ab nächster Woche wird dieser Zeitraum auf 19 bis 7 Uhr ausgeweitet.

Leistung moderner Leuchten

Die Leistung von modernen Leuchten kann dafür um etwa 30 Prozent gedrosselt werden. Dies gilt für große Teile der Peiner Straßen, Wege und Plätze, so die Stadt. In einzelnen Gebieten mit älteren Leuchten, bei denen diese Drosselung technisch nicht möglich ist, wird in der Regel jeder zweite Leuchtpunkt abgeschaltet. Die bereits seit Jahrzehnten bewährte Praxis wird nun also zeitlich um viereinhalb Stunden pro Nacht ausgedehnt, heißt es. „Mit dieser Umstellung der Straßenbeleuchtung kann eine große Einsparung erreicht werden, ohne dass wir ganz im Dunkeln stehen“, hofft der Bürgermeister. Die Beleuchtung von Fußgängerüberwegen erfolge selbstverständlich weiter wie bisher und auch die Lichtsignalanlagen blieben von den Einsparmaßnahmen ausgeschlossen.

Die bereits laufende Umstellung auf energieoptimierte LED-Straßenbeleuchtung werde ebenfalls weiter vorangetrieben. Auch im neuen Haushaltsplanentwurf für 2023 sei hierfür ein Ansatz von 500.000 Euro enthalten.

red

