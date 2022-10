Geldautomat in Vechelde gesprengt – Täter flüchten unerkannt

Es hat eine weitere Geldautomatensprengung in unserer Region gegeben. Am frühen Donnerstagmorgen sprengten Unbekannte einen Automaten der Deutschen Bank-Filiale in der Hildesheimer Straße in Vechelde. Die Scheiben der Bankfiliale sind durch die Sprengung zerstört.

Zurzeit befindet sich eine Tatortgruppe aus Salzgitter vor Ort, um relevante Spuren zu sichern. DIe Fahndung nach den Tätern und ihrem Fluchtfahrzeug wurde eingeleitet. Wie die Beamten in Vechelde bestätigen, wird nach einem grauen Fahrzeug gefahndet. Weitere Informationen zur Tat sind noch nicht bekannt.

lux

