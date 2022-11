Mehr Stadtgrün und gezielte Beleuchtung: In Workshops diskutieren Peiner Schüler und Schülerinnen wie Peines Innenstadt zukünftig aussehen könnte.

Peine. Shoppen? Gerne, wenn es in Peine Angebote gäbe. Schüler und Schülerinnen des Silberkamp-Gymnasiums erzählen, was ihnen in der Innenstadt fehlt.