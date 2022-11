Versuchte Einbrüche in Woltwiesche und Groß Ilsede im Kreis Peine

Groß Ilsede. Im Kreis Peine versuchten Unbekannte in Wohnhäuser in Groß Ilsede und Woltwiesche einzubrechen. Die Details.

In der Potsdamer Straße in Groß Ilsede haben Unbekannte versucht, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Dies bemerkten die Hauseigentümer am Montagmorgen und alarmierten die Polizei, heißt es in der Pressemitteilung. Entsprechende Beschädigungen an der Tür stellten die Beamten ebenfalls fest. Dabei gelang es den Unbekannten allerdings nicht, die verschlossene Tür zu öffnen, informiert die Polizei.

Ebenfalls Unbekannte brachen zudem in der Ortschaft Woltwiesche in ein unbewohntes Einfamilienhaus in der Gaußstraße ein. Am Montagmittag entdeckten die Eigentümer, dass die Täter ein Fenster im Erdgeschoss aufgebrochen hatten. Der Sachschaden beträgt laut Mitteilung rund 700 Euro. Entwendet haben die Täter aus dem Haus nichts.

red

