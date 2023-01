Wie Schottland-Fans in Peine eine Spendenaktion starteten

Die Owl Town Pipe and Drum Band und der Scottish Culture Club überreichten einen Spendenscheck an die Peiner Tafel: Marlies Kandel, Margret Horneffer, Thorsten Brandes, Birgit Kegel, Bernd Allmeling (von links).

Es war eine spontane Aktion: Bei der Schottischen Weihnacht am vierten Adventswochenende haben die Owl Town Pipe and Drum Band und der Scottish Culture Club Peine (SCC) Spenden für die Peiner Tafel gesammelt. Darüber berichtet der SSC in einer Pressemitteilung.

Die Band verzichtete dazu auf ihr Honorar, wird erklärt, und ließ bei ihren Auftritten „den Hut kreisen“ – dabei kamen noch einmal 261,50 Euro zusammen.

Am Hot-Whisky-Stand des Vereins stellte das Catering-Team außerdem seine Trinkgeld-Eule aufs Spendensammeln ein. „Der hungrige Vogel wurde fleißig gefüttert: Zu guter Letzt befanden sich 455,70 Euro in seinem Bauch“, heißt es in der Pressemitteilung. Diese Summe wurde vom SCC verdoppelt. Im Ergebnis konnte damit ein Scheck über 1.492,90 Euro ausgestellt werden.

Die Spende wurde kurze Zeit später an die Tafel überreicht. Besonders wichtig ist dem SSC dabei: Das Geld kann frei eingesetzt werden. „Oft wird für einen bestimmten Zweck gespendet, und das macht die Verwendung manchmal kompliziert“, wird Birgit Kegel, die Leiterin der Peiner Tafel zitiert. „Am meisten hilft eine Unterstützung wie diese. Damit können wir viel bewegen.“

Auch Bernd Allmeling von der Owl Town Pipe and Drum Band kommt zu Wort: „Toll, wie viele Peinerinnen und Peiner sich an unserer Aktion beteiligt haben. Die Band bekam dadurch über 500 Euro an nur einem Tag zusammen.“ Margret Horneffer, Kassenwartin des Scottish Culture Club, freute sich der Mitteilung zufolge ebenfalls: „Oft kamen die Leute extra an unseren Stand, um zu spenden, und viele ließen einfach ihr Wechselgeld in der Eule.“

red

