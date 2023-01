Schützenverein KKSV So funktionierte in Alvesse das Schützenfest im Karton

Nach zweijähriger Pause hat der SchützenvereinKKSV Eintracht Alvesse wieder eine Jahreshauptversammlung abgehalten. Darüber berichtet der Verein in einer Pressemitteilung. Demnach konnte die 1. Vorsitzende Kirsten Kassel vermelden, dass trotz der coronabedingten Zwangspause alle Mitglieder dem Verein treu geblieben sind. „Der Vorstand hatte sich auch etwas als Ersatz zum Schützenfest einfallen lassen“, erklärte sie.

So wurden 2020 alle Alvesser Bürger zu eigenen Hofschützenfesten motiviert. Dabei prostete man sich mit Abstand zu. 2021 verteilte der Vorstand an die Mitglieder ein Schützenfest im Karton mit vielen Leckereien. Im Sommer 2022, führte Kassel weiter an, fand in Zusammenarbeit mit der Junggesellschaft ein Grillabend statt.

Bei der Versammlung berichtete die Vorsitzende der Mitteilung zufolge auch von den Abrissarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus, für das ein Neubau geplant ist. Die Arbeiten würden sichtbar vorbereitet. Auf dem Plan standen zudem Vorstandswahlen: Der bestehende Vorstand wurde wiedergewählt. Auch Auszeichnungen gehörten zur Versammlung: Tina Stipka wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft, Lothar Gregorz, Harald Zarn, Helmut Becker, Thomas Hillmann und Bernd Glasing wurden jeweils für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

red

