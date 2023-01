Vallstedter lassen bergmännische Tradition weiterleben

Vallstedt. Der Bergmannsverein Vallstedt reist zur Landesbergparade Sachsen-Anhalt und macht seine Aufwartung an den Kurpark-Terrassen in Bad Suderode.

Am Barbaratag trafen sich die Mitglieder des Bergmannsvereins Vallstedt zu einer kleinen Feier in Lengede. Die heilige Barbara ist die Schutzpatronin der Bergleute, und ihrer wurde damit gedacht. 2023 sollen alle Veranstaltungen des Vereins wieder in Vallstedt stattfinden, denn neue Räume seien gefunden worden, teilt der Verein mit.

Landesbergparade in Sachsen-Anhalt

Am 10. Dezember machte sich eine kleine Abordnung, unterstützt vom Vorsitzenden, wieder auf den Weg nach Bad Suderode. Dort fand nach zwei Jahren erstmals wieder die Landesbergparade Sachsen-Anhalt statt. Auch für die vielen hundert Zuschauer, die an der Straße und an den Kurpark-Terrassen standen, war es eine große Freude zu erleben, wie die bergmännischen Traditionen am Leben gehalten werden. Für die Vallstedter lief dieser Tag wie gewohnt ab: Zuerst ging es auf den Grubenlichter Markt zum Bratwurstessen, danach zu Kaffee und Kuchen in das Kurcafé und schließlich zur Bergandacht in die Neue Kirche.

Nach der Bergandacht fand dann die Aufstellung statt, die Fackeln wurden angezündet, und mit drei lauten Stößen aus einem Horn wurde die Bergparade, begleitet von dem Spielmannszug aus Hasselfelde, auf den Weg geschickt. Vor dem Kurhaus angekommen begrüßte Berghauptmann Andreas Pawel alle teilnehmenden Vereine einzeln, erklärte die Bergreviere aus denen die Vereine gekommen waren, und schickte sie dann auf die Kurpark-Terrasse.

Gemeinsam gesungenes Steigerlied

Das gemeinsam gesungene Steigerlied rundete die Bergaufwartung ab. Anschließend ging es zum Scherperessen. Zum Schluss bot der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Eisfeld (Thüringen) einige Musikstücke dar, darunter zwei Weihnachtslieder.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de