Kinder feiern Fastnacht

Edemissen Ortsrat und die Gruppe „Wir Mädchen“ veranstalten am Sonnabend, 27. Januar, einen Fastnachts-Nachmittag für Kinder. Er beginnt um 15 Uhr in der Aula der Grundschule Drachenstark am Mühlenberg in Edemissen. Bis 18 Uhr gibt es dort ein buntes Programm mit Kasperletheater, Spiel, Spaß und Musik. Es...