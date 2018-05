Straßenfest mit Flohmarkt

Edemissen Die Anwohner der Wiesenstraße in Edemissen veranstalten am Samstag, 26. Mai, von 11 Uhr an ein Straßenfest. Dazu wird ein Festzelt aufgebaut, mit Getränkeausschank, Grill, Salatbuffet, Kaffee und Kuchen. Mit dem Straßenfest verbunden ist ein Flohmarkt für Groß und Klein. Zum Kauf angeboten werden...