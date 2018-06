31 Bauplätze im Zentralort Edemissen

Edemissen Die Gemeinde Edemissen beginnt mit der Vermarktung von 31 Baugrundstücken im Zentralort Edemissen. Das Baugebiet „Oppermanns Mühle“ liegt im Nordwesten der Ortschaft in der Nähe des Kreisels entlang der L 320 in Richtung Abbensen und der Eddesser Straße in Richtung Berkhöpen und Eddesse. ...