Haushalt und Breite Straße

Oedesse Der Haushalt 2019 und der Standort für die Wertstoffinsel sind Themen in der Sitzung des Ortsrats von Oedesse am Donnerstag, 21. Juni. Außerdem liegt ein Antrag zur Änderung der Verkehrsführung der Breiten Straße vor. Am Ende können Einwohner Fragen an Politik und Verwaltung stellen. Die Sitzung...