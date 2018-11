Landwirt aus Adenstedt erntet Erdbeeren im November

Das Wetter spielt verrückt. Auch Mitte November erntet Landwirt Boris Lauenroth in Adenstedt noch Erdbeeren und Himbeeren auf seinem Acker, geschützt mit einer Plane vor Wind und Regen. Am liebsten würde der 38-Jährige allerdings längst seinen Grünkohl an den Mann oder die Frau bringen. „Bei den milden Temperaturen will noch niemand ein deftiges Essen auf den Tisch bringen, es wird Zeit, dass die Grünkohlzeit startet“, berichtet er . ...