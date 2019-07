Edemisser im Garten – da dringt Einbrecher ins Haus ein

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch in der Zeit zwischen 11 und 12 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Ersestraße in Edemissen eingebrochen. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten die Täter in die Räume, durchsuchten diese und entwendeten Schmuck. Während der Tat hielt sich der Hausbewohner im Garten auf. Zur Schadenshöhe kann die Polizei derzeit keine Angaben machen.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder