Diebe stehlen in Eddesse größeres Holzpferd

Unbekannte haben nach Angaben der Polizei bereits in der vergangenen Woche von einem Grundstück in der Lerchenfeldstraße in Edemissen-Eddesse ein größeres Holzpferd gestohlen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter in der Zeit zwischen Donnerstag, 25. Juli, 20 Uhr, und Freitag, 26. Juli, 10 Uhr, das Pferd mit einem Wert von 160 Euro. Zeugen wenden sich an die Polizei Peine, (05171).

