Täter scheitern an Zigarettenautomat in Wipshausen

Unbekannte haben nach Polizeiangaben am frühen Montagmorgen gegen 1.40 Uhr versucht, einen Zigarettenautomaten an der Ersestraße in Wipshausen gewaltsam aufzubrechen, was ihnen aber misslang. Ohne Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden, heißt es im Polizeibericht weiter. Zeugen melden sich bei der Polizei Edemissen unter (05176) 976740.