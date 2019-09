„Ars Fossilium“ reist von Edemissen nach Lüneburg

Oliver Völkening, Künstler aus Oedesse, zeigt am Wochenende in Scharnebeck bei Lüneburg seine Ausstellung „Ars Fossilium“ in Lüneburg. Sie wird um 16 Uhr in der Galerie Kulturboden, Bardowicker Straße 2, eröffnet und ist dort bis 12. Oktober zu sehen. Bei dem Kunstprojekt Ars Fossilium treten...