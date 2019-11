Auto fährt in Edemissen Jungen an – Zeugenaufruf

Ein 10-jähriger Junge aus Edemissen ist am Freitagnachmittag gegen 16.10 Uhr auf der Peiner Straße von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 10-Jährige mit seinem Tretroller auf dem Gehweg Richtung Stederdorf.

Kurz hinter dem „Grillhaus Akin“ habe eine Frau mit einem großen grünen Pkw von einem Grundstück nach rechts in die Peiner Straße einfahren wollen. Dabei stieß das Fahrzeug mit dem Jungen auf dem Tretroller zusammen. Der Junge stürzte und verletzte sich dadurch leicht.

Aufgrund des Schocks ist der Junge anschließend mit seinem Tretroller in Richtung der Sparkassenfiliale weggefahren, so die Polizei weiter. Das grüne Auto sei wenig später in Richtung Wehnsen an ihm vorbeigefahren.

Zeugen sollen sich mit der Polizei in Edemissen unter (05176) 976740 in Verbindung setzen.