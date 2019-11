Desimo zaubert in Edemissen im Sauseschritt

Der Zauberkünstler Desimo alias Detlef Simon verzauberte am Samstagabend in der Aula der Realschule Edemissen die Besucher mit seiner Wortgewandtheit und seinen Tricks. Der Künstler präsentierte seine Bühnenlieblingsmomente in einer Best-Of-Zauber-show. Rund 250 Gäste waren der Einladung der...