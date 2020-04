Vermilion unterstützt Vereine in Abbensen und Edemissen

Das Unternehmen Vermilion Energy unterstützt auch in diesem Jahr Vereine aus der Gemeinde Edemissen und der Stadt Peine finanziell. Diesmal erhält die Altgesellschaft Abbensen 1500 Euro, der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Abbensen 500 Euro, der Turnverein Vater Jahn Abbensen 500 Euro, der Gesangverein Edemissen 500 Euro, der Förderverein „Freunde der Grundschule Stederdorf 1800 Euro und der Förderverein Freiwillige Feuerwehr Stederdorf 1200 Euro.

Die Vergabe der Fondszertifikate müsse aufgrund der anhaltenden Corona-Ausbreitung auf den Sommer verlegt werden, teilt Pressesprecherin Sandra Finger mit. Die Vereine hätten die zugesagten Gelder schon vorab erhalten, um eine sofortige Umsetzung der Projekte zu ermöglichen. „In diesen Zeiten gewinnt das ehrenamtliche Engagement an vielen Stellen im Alltag eine besondere Bedeutung“, sagte Bill Liutkus, Geschäftsführer von Vermilion Energy Germany.

Die Vereine nutzen die Zuwendungen des Nachbarschaftsfonds zum Bau eines Bienenhotels (Altgesellschaft Abbensen), zur Anschaffung von Mikrofonen und Musikboxen (Gesangverein Edemissen) und eines Musiksystems (Förderverein Freiwillige Feuerwehr Abbensen, sowie für den Erwerb spezieller Sportgeräte für Senioren (TV Vater Jahn Abbensen). Die Kinder der Grundschule Stederdorf können sich über einen Kickertisch freuen, während die Feuerwehr den Betrag für Ausrüstung zur Brandschutzerziehung nutzt.

Vermilion ist ein Energieunternehmen, das international in der Aufsuchung, Entwicklung, Gewinnung und Optimierung von Erdöl- und Erdgasfeldern tätig ist, seit Januar 2017 auch in der Gemeinde Edemissen. Vermilion Energy Germany ist Eigentümer und Betriebsführer des Feldes Oelheim-Süd und Eddesse-Nord. Der Nachbarschaftsfonds ist Teil des unternehmensweiten Programms „Wege der Unterstützung“ und dient als finanzielles Unterstützungsprogramm in den Gemeinden, in denen das Unternehmen als Betriebsführer aktiv ist. Der Fonds wurde 2018 eingerichtet. Geld bekommen in erster Linie gemeinnützige Verbände, karitative Organisationen sowie Bildungseinrichtungen und Vereine innerhalb der Gemeinde. Unterstützt werden die Bereiche: Umweltschutz, Förderung von Gesundheit und Sicherheit, Bedürftigkeit und Gesellschaft, Kultur und lokale Tradition.

Weiterführende Informationen finden Sie auf www.vermilionenergy.de/unser-engagement