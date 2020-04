Randalierer zerstören Tisch und Bänke am Südsee Wipshausen

Das Wasser glitzert in der Sonne, Strauchwerk und Bäume präsentieren sich in frischem Grün, ein leichter Wind weht übers Wasser - es könnte so schön sein am Südsee in Wipshausen. Wäre da nicht der ständige Ärger mit Menschen, die offensichtlich nichts anderes im Sinn haben, als Dinge zu zerstören.

Immer wieder haben die Eigentümer der kleinen Seegrundstücke an dem privaten See damit zu kämpfen – erst jetzt wieder, und ganz massiv: Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen wurden an einem der Seegrundstücke gerade erst gepflanzte Büsche aus der Erde gerissen und aus den Sitzbänken und der Tischumrandung Kleinholz gemacht. Die Täter hätten mit viel Kraft gearbeitet, auch mit einem Brecheisen, berichtet die Eigentümer-Familie. „Für unseren an Leukämie erkrankten Vater wollten wir einen schönen Ort für den Sommer schaffen.“ Die Bänke seien eines seiner letzen Bauwerke gewesen. „Jetzt hat er nicht mehr die Kraft dazu“, berichtet die Familie.

Das war einmal eine Bank. Randalierer haben die Holzumrandung weggerissen, ebenso die Sitzbänke. Foto: Bettina Stenftenagel

Auch andere See-Grundstücke seien teilweise schon extrem verwüstet worden. In einem Fall hätten der oder die Täter sogar ein massives Tor aus der Verankerung geflext. „Es wird jedes Jahr schlimmer“, berichten die Eigentümer. Hinweisschilder aufzustellen, dass es sich um Privatgrundstücke handelt, sei sinnlos. Sie würden meist mach wenigen Tagen abgerissen. Vor zwei Jahren sei eine Eisenstange, an der ein Schild befestigt war, ausgegraben und in das angrenzende Maisfeld geworfen worden.

Sie hätten nichts dagegen, dass Radfahrer und Spaziergänger an ihrem Tisch Rast machen, auch picknicken – „wenn sie ihren Müll wieder mit nehmen“. Es gebe auch sehr nette Menschen am See, betont die Familie. „Solche, die fragen, ob sie auf den Platz dürfen. Jemand wollte sogar dafür bezahlen, wenn er hier seinen Geburtstag feiern darf.“

Aber die negativen Ereignisse überwiegen: Auf dem Tisch verteilter Ökomüll mit Maden, Glasscherben auf dem Rasen – und eine über die gesamte Rasenfläche verteilte Torte, die Wespen anlockte. All das hat die Familie schon erlebt. Manche Begegnung mit Menschen, die das Privatgrundstück nutzten und nicht bereit waren, es auf Bitten zu verlassen, endeten auch schon gewaltsam, berichtet die Familie weiter. Einer der Söhne wurde schon ins Gebüsch geworfen, die Mutter von einer Frau gar mit einer „Poolnudel“ angegriffen. „Davon gibt es ein Video.“

Wie dieses sind viele Verbotsschilder Verbotsschilder mit schwarzer Farbe besprüht. Foto: Bettina Stenftenagel

Was tun? Die Polizei nehme zwar die Schäden auf – so auch in diesem Fall – und fahre Streife, sei schlussendlich aber machtlos. Familie wie Polizei hoffen auf Hinweise von Zeugen: Polizei Edemissen, (05176) 976480.