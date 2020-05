Edemisser Autofahrer hat Drogen genommen

Plockhorst. Die Polizei stoppt den Mann in Plockhorst. Ihn erwarten gleich mehrere Strafverfahren.

Eine Streifenwagenbesatzung hat bereits am Donnerstag gegen 19.05 Uhr in der Dorfstraße in Plockhorst einen 53-jährigen Fahrer aus Edemissen gestoppt. Die Beamten stellten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten fanden bei dem 53-Jährigen zudem Betäubungsmittel und stellten diese sicher, heißt es im Polizeibericht von Montag weiter. Den Edemisser erwarten nun mehrere Strafanzeigen.