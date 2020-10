Fachbehörde: Wolf hat Stute in Rietze gerissen

Gipsy, die Tinker-Stute von Arne Krüger, ist von einem Wolf gerissen worden. Das habe ihm die Fachbehörde, der Landesbetrieb für Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) schriftlich bestätigt, sagte Arne Krüger auf Nachfrage unserer Zeitung. Es gebe jedoch keinen Nachweis von generischen Spuren (DNA). Die Fachbehörde habe ihm auch zugesagt, dass er einen Antrag auf Entschädigung stellen könne.

Wie berichtet, war die Stute in der Nacht zu Freitag vergangener Woche schwer verletzt auf einer Weide bei Rietze gefunden worden. Sie wies heftige Wunden an der Hinterhand auf. Die Verletzungen seien so schwer gewesen, dass er die Tinker-Stute sofort in eine Tierklinik gefahren habe, berichtete der Besitzer des Pferdes und Betreiber des Reiterhofs „Kleiner Immenhof“ in Wipshausen. Die Tierärzte seien jedoch machtlos gewesen. In der Tierklinik in Königslutter habe ein Wolfsberater sich das Bissbild angesehen und erklärt, dass es dem eines Wolfes entspreche.

Die Betreiber von Reiterhöfen wie auch die Pferdebesitzer sind nach diesem Vorfall in heller Aufregung. Auf nahezu allen Höfen wurden Krisensitzungen einberufen und beratschlagt, was getan werden kann. Der Bau von wolfssicheren Zäunen ist eine Möglichkeit, die jedoch auch keine hundertprozentige Sicherheit verspricht. Die Pferde in Hofnähe zu holen und nur stundenweise auf Weiden zu lassen, ist eine Alternative, die Arne Krüger favorisiert. „Es ist das Ende der klassischen 24-Stunden-Weidehaltung“, ahnt er.

Am Dienstag, 6. Oktober, wollen private Pferdehalter aus der Region nach Hannover fahren und sich von 14 Uhr an vor dem Landtag versammeln. Ihr Ziel: Sie wollen Umweltminister Olaf Lies ein Schreiben überreichen, in dem sie eine Sondergenehmigung für den Bau wolfsabweisender Zäune fordern.

„Ich werde auch mitfahren“, sagt Arne Krüger. Er will dem Minister Fotos von den Verletzungen seiner Stute zeigen. „Ein grausiger Anblick.“