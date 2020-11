Plockhorsterin erinnert sich an den Treck vor 75 Jahren

Veranstaltungen an den Ehrenmalen mit Reden, musikalischer Umrahmung und Besuchern – sie können am Sonntag, 15. November, dem Volkstrauertag 2020 nicht stattfinden. Überall im Peiner Land wird es nur Kranzniederlegungen in minimalster Besetzung geben und stilles Gedenken. „Trotzdem ist es wichtig an die vielen Schicksale und Millionen Tote des Zweiten Weltkrieges zu erinnern“, sagt die Plockhorster Ortsheimatpflegerin Silke Freund und erzählt die Geschichte von Monika Tiebel.

Gerne hätte die Plockhorsterin bei der Gedenkfeier am Sonntag ein Gedicht vorgetragen. Schon im vergangenen Jahr, beim Besuch der Gedenkveranstaltung, hatte sie darum gebeten. „Wagen an Wagen“ heißt das von Agnes Miegel 1949 verfasste Gedicht. Es beschreibt, wie die Vertriebenen im Jahr 1945 von Ost nach West gezogen sind. Ein Auszug daraus: „Von Norden, von Osten kamen wir, über Heide und Ströme zogen wir, nach Westen wandernd, Greis, Frau und Kind. Wir kamen gegangen, wir kamen gefahren, mit Schlitten und Bündel, mit Hund und Karren, gepeitscht vom Wind, vom Schneelicht blind – und Wagen an Wagen.…“

Plockhorster Ortsheimatpflegerin schreibt Monika Tiebels Erinnerungen auf

„Es sind 75 Jahre, dass ich als Kind Wagen an Wagen im Treck mitgegangen bin“, erzählt Monika Tiebel. Die Plockhorster Ortsheimatpflegerin hat die Geschichte von Monika Tiebel aufgeschrieben: Sie war vier Jahre alt, als ihre Familie am 14. Februar 1945 aus Ziethen-Hennersorf, dem heutigen Henryków Lubański, vor den heranrückenden russischen Soldaten floh, während sie das Geschützfeuer bereits im Osten sehen konnten. Die Familie – Mutter mit vier Kindern im Alter von einem bis 13 Jahren – zog zusammen mit der Nachbarschaft und einem Handwagen als Gepäck abends bei Vollmond und Schnee in Richtung Westen. Die Hauptstraße nach Lauban war voller Flüchtlinge und sie trafen auf einen Treck, dem sie sich anschlossen.

Der Weg führte durch Dresden

Übernachtet wurde in Kuhställen. Das vierjährige Mädchen wurde öfter auf einen Wagen zum Mitfahren gesetzt. Dabei verlor die Kleine den Handwagen mit ihren Familienmitgliedern aus der Sicht und hat viel geweint. Der Weg führte durch Dresden, das vom 13. bis 15. Februar schlimme Bombenangriffe erlebt hatte. Die Trümmer waren an den Straßen zu beiden Seiten aufgetürmt.

Monikas Schwester Maria erinnert sich, wie der Treck mitten durch die Trümmer gezogen ist. Unterwegs gab es Versorgung mit Lebensmitteln und sogar warme Mahlzeiten von der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt, die mit Gulaschkanonen mitfuhr. Der Treck wurde von Tieffliegern angegriffen: „Alle in Deckung!“ Der Angriff tötete ein Pferd und traf Bettdecken, sodass die Federn über die Straße flogen. Die Flucht vor den russischen Soldaten ging nach etwa drei Wochen in Hainichen in Sachsen zu Ende – das sind etwa 170 Kilometer, die zu Fuß zurückgelegt wurden.

Ein harter Winter mit vielen Entbehrungen

In Hainichen wurde die Familie in einer großen Schule mit drei Stockwerken und dreistöckigen Betten untergebracht. In der angeschlossenen Berufsschule konnte die Familie einen Herd benutzen und in einem Topf abwechselnd mit den anderen Flüchtlingsfamilien warme Mahlzeiten zubereiten. Bei einer Masernepidemie erkrankten Monika und ihre einjährige Schwester Christa, die noch dazu eine Lungenentzündung bekam. Obwohl die Mutter Militärärzte aufsuchte, starb Christa – es gab keine Medikament. Christa wurde in Sachsen beerdigt.

Nach Kriegsende zog die Familie zurück zu ihrem Haus in der inzwischen sowjetisch besetzten Zone. Monika Tiebel berichtet von einem harten Winter mit vielen Entbehrungen. Den überstanden sie, um dann im Juli 1946 von der polnischen Verwaltung aufgrund der Potsdamer Konferenz vertrieben zu werden. Mit 10 Kilogramm Handgepäck pro Person wurde die Familie von Monika Tiebel nach der Entlausung in Lauban in einen Viehzug gesetzt und in Richtung Westen geschickt. Die Fahrt endete in Peine, die Familie wohnte zwei Monate in Ölsburg.

Arbeit bei Bauer Dobrick und ein eigenes Häuschen

Dann bekam der mitgereiste Verwandte – die Kinder nannten ihn „Opa“ – eine Arbeitsstelle in der Landwirtschaft in Eickenrode bei Bauer Dobrick und die Familie bekam ein Häuschen mit der Möglichkeit eigenes Kleinvieh zu halten. Seit 1960 lebt Monika Tiebel mit ihrer Familie in Plockhorst. Im Mai ist Monika Tiebel 80 Jahre alt geworden. Feiern konnte sie ihren Geburtstag wegen Corona leider nicht.