Betrug in Edemissen

Betrug in Edemissen Internetbetrüger buchen bei Edemissenerin vierstellige Beträge ab

Eine 57-Jährige ist im Zeitraum vom 30. September bis 4. Oktober auf eine sogenannte Phishing-Mail hereingefallen und hat dabei viel Geld verloren. Die Frau erhielt eine Mail ihres vermeintlichen Geldinstituts. In dieser wurde sie zur Eingabe ihrer Telefonnummer aufgefordert, um mit ihrem Kundenberater verbunden zu werden. So gelangten die Täter an persönliche Daten.

Polizei berät

Bei der Frau wurden in der Folgezeit Beträge in hoher vierstelliger Höhe von ihrem Konto abgebucht. Die Polizei warnt: „Klicken Sie insbesondere nicht auf angehängte Dateien oder Links und geben keine persönlichen Daten an.“

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/phishing/ erteilt die Polizei Ratschläge. In jedem Fall bittet sie, schnell Anzeige zu erstatten.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de