Jubiläum im Norden Der Dorfflohmarkt zum 750. Geburtstag von Plockhorst kommt an

Beim Dorfflohmarkt zeigten Kaufwillige am Stand von Ralf Giegla (rechts) reges Interesse an seinen Schnäppchenangeboten.

Plockhorst. Neben Trödel und Raritäten gibt es im Dorf am Samstag Kuchen satt von Heidrun Böhm. Die stand dafür zwei Tage in ihrer Küche und am Backofen.