Parksituation am Volksfestplatz ist Thema

Clauen Der Ortsrat Clauen trifft sich am Mittwoch, 30. Mai, um 18 Uhr im Mehrzweckgebäude Clauen, An der Tränke 2, zur gemeinsamen Sitzung. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Parksituation am Volksfestplatz Clauen. Ebenfalls diskutiert der Rat Vorschläge zum Haushalt 2019 aus dem Bereich der...