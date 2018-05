Endlich wieder ins Freibad!

Respekt! Die ersten Schwimmer drehen am 1. Mai zum Saisonstart im Freibad am Bolzberg in Gadenstedt bei sportlichen 13 Grad Celsius Außentemperatur ihre Runden. Dafür aber herrschen im Becken 23,1 Grad Celsius Wassertemperatur.

Allen voran Lothar Börner – der 76-jährige ist seit seinem Ruhestand eifriger Schwimmer. Doch nicht nur ihn zieht es bei windigem Wetter ins Freibad – auch Christa Behrens und Hanni Pelkmann gehören zu den ersten Gästen dieser Saison. „Wir sind seit 1964 Frühschwimmerinnen“, lachen die Freundinnen.

Und die Besucher wussten: Wenn sie ihre Bahnen gezogen haben, erwartet sie Betriebsleiterin Esra Yildirim mit frischem Kaffee oder einem Glas Sekt. „Das machen wir immer so zum Start und wir freuen uns auf unsere Stammgäste,“ sagt die 25-jährige. Auf eins ist die Betriebsleiterin besonders stolz – die familiäre Atmosphäre. „Ich kenne hier jeden, der regelmäßig kommt, und weiß auch was sie im Winter alles gemacht haben“, erzählt die Betriebsleiterin. Seit fünf Jahren ist Yildirim im Sommer am Bolzberg anzutreffen und hat für jeden ein offenes Ohr. Sie achtet darauf, dass die Wassertemperatur konstant bei 23,1 Grad Celsius bleibt.

Zum Anschwimmen kam ebenfalls Hans-Joachim Föste, Fachbereichsleiter der Ilseder Gemeindeverwaltung. „Wir investieren schon einiges an Geld, um das Bad attraktiv zu halten“, sagt Föste. Im vergangenen Jahr wurde eine neue Wasserrutsche angeschafft, in diesem Jahr ein neues Kassensystem, das die Arbeit erleichtern soll.

In einem Punkt sind sich die Verantwortlichen einig – und machtlos zugleich: Die Saison fällt und steht mit dem Wetter. Voriges Jahr waren die Besucherzahlen wegen widriger Witterung gering. Zu tun gibt es im Freibad trotzdem immer etwas: Die Becken müssen gepflegt, die Grünanlagen in Schuss gehalten werden.

Doch am Eröffnungstag waren die Gäste einfach nur froh, in das wärmende Nass eintauchen zu kommen, denn im Schwimmbecken war es wärmer als am Beckenrand. Schwimmen hält nicht nur den Körper fit, sondern wirkt offensichtlich auch förderlich in Sachen Kommunikation. Heidi Schön, Christa Behrens, Hanni Pelkmann, Martha Mende und Christina Peters treffen sich von montags bis sonntags immer zur gleichen Zeit und erzählen sich beim Schwimmen die neuesten Neuigkeiten aus ihren Wohnorten Adenstedt und Gadenstedt. Die Jüngste in der Damenrunde ist Christiane Breskvar-Riemer mit 66 Jahren. Und Christa Behrens weiß: „Wer morgens schwimmt, ist für den ganzen Tag erfrischt.“

Aber nicht nur Damen frönen dem Schwimmsport, auch Herren sind beherzt dabei. So wie Mike Lambrecht aus Lengede, der seine Bahnen mit Norbert Schleppe dreht. „Wir kommen auch bei Regen. Im Wasser wird man doch sowieso nass,“ lachen die beiden.

FREIBAD AM BOLZBERG Die Öffnungszeiten: montags bis freitags von 6 bis 20 Uhr, am Wochenende und feiertags von 7 bis 19 Uhr. Die Wassertemperatur beträgt konstant 23,1 Grad. Die Eintrittspreise sind nicht gestiegen: Jahreskarte 93 Euro, Einzelkarten: 4 Euro für Erwachsene, 2 Euro für Kinder, 2,60 Euro für den ermäßigten Personenkreis. Förderverein im Internet: www.bolzbergbad.de