Umzüge durch Klein Ilsede und viel Party

. Zum Schützenfest in Klein Ilsede laden das Bürgercorps und die Junggesellschaft am Wochenende ein – das Festprogramm in der Übersicht: • Freitag, 4. Mai: 18 Uhr Umzug vom Festplatz an der Mehrzweckhalle; 19 Uhr Schießen um die Vereinsscheiben; 20 Uhr...