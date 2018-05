Künftig nachts mehr Licht in Alt-Lahstedt

Ilsede . Heller wird es in Alt-Lahstedt: Die Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung von 23 bis 6 Uhr in Adenstedt, Gadenstedt, Groß Lafferde, Münstedt und in Oberg wird aufgehoben, statt dessen ist die Beleuchtung in der Zeit auf das technisch zulässige Maß herunter zu dimmen: Der Ortsrat Groß Lafferde...