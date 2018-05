163 Autos beim VW-Treffen kontrolliert, 52 beanstandet

Die regionale Kontrollgruppe „Tuning“ der Polizeidirektion Braunschweig kontrollierte beim VW & Audi Treffen Bau- und Betriebsvorschriften an 163 Fahrzeugen.

52 wurden beanstandet. In 16 Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt, in 44 Fällen ein Mängelverfahren eingeleitet. Die häufigsten Änderungen waren im Bereich der Rad-/Reifenkombinationen, der Fahrwerke und Abgasanlagen zu finden, berichten die Polizeibeamten der Kontrollgruppe. Manipulation an den Gewindefahrwerken führte in vielen Fällen zu deutlichen Schleifspuren an Rädern und Radhäusern.

Ein Fahrzeug war so tief, dass der gesamte Unterboden Schleifspuren aufwies.

Daneben waren Scheinwerfer und Rückleuchten unzulässig mit schwarzer Folie beklebt. Ein Verkehrsteilnehmer verbaute darüber hinaus schwach leuchtende LED-Birnen in seine Hauptscheinwerfer. Der Fahrer eines Audi hatte auf seiner Windschutzscheibe einen Folienschriftzug verklebt, der bei Sonneneinstrahlung andere Verkehrsteilnehmer erheblich blenden konnte. Bei zwei Fahrzeugen waren die originalen Katalysatoren beziehungsweise Rußpartikelfilter entfernt worden, so dass hier wegen des Tatbestands der Steuerhinterziehung ermittelt wird.

