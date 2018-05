Bülten Mit einem noch unbekannten Hebelwerkzeug und „grober Gewalt“, so die Polizei, haben bisher Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag versucht, in die Postagentur in Bülten, Schützenstraße, einzubrechen. Die Täter scheiterten jedoch mit dem Versuch und flüchteten. Weil sich die Zugangstür direkt in Blickrichtung der Ortsdurchfahrt Schützenstraße befindet, hofft die Polizei auf Zeugen, die auffällige Personen oder ein Fahrzeug beobachtet haben. Polizeikommissariat Peine: Tel: (0 51 71) 99 90

