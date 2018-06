Unfall bei Ilsede - Motorradfahrer schwer verletzt

Ilsede Der 50-Jährige fuhr in den Chausseegraben, prallte dort gegen eine Grabenbrücke und schleuderte mehrere Meter durch die Luft auf einen Getreideacker.

Ein Motorradfahrer hat sich am späten Freitagabend auf der B 444 zwischen Groß- und Klein Ilsede schwer verletzt. Außer dem 50-Jährigen aus dem Landkreis Celle war an dem Unfall niemand beteiligt. Das berichtet sie Polizei am Samstag.

Warum der Motorradfahrer in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam, kann die Polizei noch nicht sagen. Er fuhr über den Grünstreifen in den Chausseegraben, prallte dort gegen eine Grabenbrücke und schleuderte mehrere Meter durch die Luft auf einen Getreideacker.

Die Verletzungen waren so schwer, dass der Mann mit einem Rettungshubschrauber in die Medizinische Hochschule nach Hannover geflogen werden musste. Lebensgefahr bestand am Samstagmorgen laut Polizei nicht mehr.