Polizei stoppt betrunkenen Fahrer auf B 1

Groß Lafferde Betrunken auf der Bierstraße (B 1) in Groß Lafferde unterwegs gewesen ist am späten Freitagabend ein 40-jähriger Autofahrer. Eine Ilseder Polizeistreife kontrollierte den Mann an der Einmündung zur Straße Zum Marktplatz. Dabei stellten die Beamten fest, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Den Führerschein jedoch konnten die Beamten dem Mann nicht abnehmen, da er überhaupt nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem war das Fahrzeug nicht zugelassen, und es lag nach Angaben der Polizei Kennzeichenmissbrauch vor. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder