Spielplätze werden Wohnbauland

. Für die Kinder in Groß Ilsede kündigen sich große Veränderungen an: Zum einen wird die Ilseder Gemeindeverwaltung die Kinderspielplätze am Ammerweg, an der „Kleinen Heide“ und am Berliner Ring aufgeben und die Grundstücke zum Zwecke einer Wohnbebauung an privat verkaufen; dafür sind...