Mit 2,09 Promille Auto gestreift

Oberg Mit seinem VW Lupo streifte am Sonntag um 1.20 Uhr auf dem Siebensternweg in Oberg im Vorbeifahren ein geparktes Auto. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 48-jährigen Fahrers aus Ilsede fest. Der freiwillige Test ergab einen Wert von 2,09 Promille,...