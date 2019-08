Schoss Unbekannter in Groß Lafferde in Fenster?

Ein Schuss aus einer Luftdruckwaffe ist möglicherweise die Ursache für ein kreisrundes Loch, das die Bewohnerin eines Hauses am Bürgermeister-Brecht-Ring in Groß Lafferde in einer Fensterscheibe entdeckt hat. Wie die Polizei mitteilt, muss die Tat am Donnerstag, 1. August, zwischen 19 und 20.30 Uhr stattgefunden haben. Anschließend entdeckte die Bewohnerin das Loch. Ein Projektil wurde nicht gefunden. Die Schadenshöhe beträgt etwa 300 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Dienststelle in Peine unter (05171) 9990 in Verbindung zu setzen.