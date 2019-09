Zweiradfahrer fährt Auto in Ölsburg an und flüchtet

Der Fahrer eines Zweirades hat in der Nacht zu Sonntag auf der Stahlstraße in Ölsburg einen Unfall verursacht und ist geflüchtet. Der Unfallverursacher war aus bisher ungeklärter Ursache gegen einen ordnungsgemäß zum Parken am Fahrbahnrand abgestellten VW Caddy eines Anwohners gefahren und hatte diesen beschädigt. Anschließend hatte sich der Zweiradfahrer vom Unfallort entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Laut den bei der Unfallaufnahme vorgefundenen Spuren dürfte der Unfallflüchtige sich bei dem Unfall nicht unerheblich verletzt haben, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Am Sonntagmorgen fanden Anwohner dann in der Straße Am Tagebau in Ölsburg ein stark beschädigtes Zweirad. Die Polizei stellte es sicher. Zusammenhänge mit der Verkehrsunfallflucht würden geprüft, heißt es.

Zeugen, die etwas zum Unfallgeschehen angeben können oder in der Nacht zum Sonntag im Bereich Ölsburg und Groß Bülten einen Zweiradfahrer (fahrend oder schiebend) gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Ilsede unter (05172) 410930 zu melden.