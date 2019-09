Täter werfen in Groß Ilsede Gullydeckel in Autoscheibe

Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben in der Nacht zu Sonntag in Groß Ilsede ein Auto beschädigt, das an der Eichstraße zum Parken abgestellt war. Die Täter warfen einen Gullydeckel in die Heckscheibe des Fahrzeugs. Die Scheibe wurde dadurch komplett zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro, heißt es im Polizeibericht weiter. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ilsede unter (05172) 410930 in Verbindung zu setzen.