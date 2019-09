Groß Ilsede gibt es wieder als Bilderkalender

Das ehemalige Stellwerk an der Theodorstraße in Groß Ilsede ist zu einem Wohnhaus umgebaut worden.

Diesmal ist es die Astrid-Lindgren-Schule: Auf der Titelseite seines Kalenders für das nächste Jahr hat der Arbeitskreis Dorfgeschichte Groß Ilsede den Erweiterungsbau dieser Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung abgelichtet.

„Mit dem Kalender erinnern wir wieder an Ereignisse vor 60, 50 und 40 Jahren in Groß Ilsede wie an die Einweihung der katholischen Sankt-Bernward-Kirche, den Abriss der Groß Ilseder Wassermühle, an die Einschulung 1960 sowie an die Ilseder Hütte“, beschreibt Heinz Diederich, Sprecher des Arbeitskreises.

Außerdem sind in dem Kalender Luftbilder von Groß Ilsede enthalten sowie Fotos verschiedener Gebäude, die jetzt eine ganz andere Ansicht bekommen haben – darunter das ehemalige Stellwerk an der Theodorstraße. „Auch von diesem Kalender werden einige wieder den Weg nach Neuseeland, nach Spanien oder in die Türkei finden, um dort ehemalige Groß Ilseder zu erfreuen“, versichert Diederich.

Der Kalender 2020 ist in Groß Ilsede erhältlich zu einen Preis von 5,90 Euro in der Buchhandlung Quindel sowie bei Ilse Schwark, Meerweg 29, Telefon (05172) 8582, Werner Wolters, Kleiberweg 6, Telefon (0 51 72) 25 50, und Heinz Diederich, Meerweg 20 F (0 51 72) 88 93.