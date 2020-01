Adenstedter Waldgasthaus „Odinshain“ bleibt erhalten

Gesichert ist der Fortbestand der Waldgaststätte „Odinshain“ in Adenstedt.

Peine. Ein Eigentümerwechsel ist Voraussetzung für den Fortbestand der Traditionsgaststätte gewesen. In Peine hat hingegen das „Poseidon“ geschlossen.

Eine Erfolgsmeldung in Zeiten des Gaststätten-Sterbens: Das Waldgasthaus „Odinshain“ in Adenstedt bleibt erhalten. Maßgeblichen Anteil daran hat der Adenstedter Michael Dietrich, der der Familie von Stefan Winkler das Restaurant abgekauft hat; somit kann Michael Hartwig den „Odinshain“ auch weiterhin betreiben. Wenn es nicht zu diesem Kauf gekommen wäre, wäre die Zukunft der Waldgaststätte zumindest ungewiss gewesen: Hartwigs Pachtvertrag sollte auslaufen. Allerdings sind im Waldgasthaus „Odinshain“ nunmehr Renovierungs- und Sanierungsarbeiten geplant; bis einschließlich Donnerstag, 9. Januar, stehen laut Homepage zudem Betriebsferien an. Die Gaststätte gibt es seit 1894.

Dagegen scheint das Restaurant „Poseidon“ an der Kantstraße in Peine nahe dem Schützenplatz, das griechische Spezialitäten angeboten hat, in der Tat für immer geschlossen zu haben (wir berichteten). Jedenfalls ist das Restaurant, das erst im Juli des vergangenen Jahres als Nachfolger des „Cyrano“ eröffnet hat, auch zu den von ihm angegebenen Öffnungszeiten dicht. Zwar hängt im Schaukasten noch die Speisekarte, doch das scheint nur noch ein Relikt aus vergangener Zeit zu sein.