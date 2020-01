Zigarettenautomat in Ilsede gesprengt

Ein Zigarettenautomat ist am Freitagmorgen gegen 2.30 Uhr in der Straße Am Schulzentrum von unbekannten Tätern gesprengt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden dabei Teile des Automaten auf die Straße geschleudert. Die Täter flüchteten unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ilsede, (05172) 410930, zu melden.

