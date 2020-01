Ilseder Bürgermeister fordert „gegenseitigen Respekt“

Blick zurück: Mehr als 120 Zuschauer waren im April 2018 in der Ilseder Gemeinderatssitzung dabei, als über die Zukunft von Grundschulstandorten in Alt-Lahstedt abgestimmt werden sollte – die Entscheidung wurde aber vertagt.

Die Ilseder Gemeinderatssitzung im April 2018 – sie hallt nach: Im Grußwort zum Jahreswechsel greift Bürgermeister Otto-Heinz Fründt diese Zusammenkunft sehr kritisch auf, in der der Rat über die Zukunft von Grundschulen in Alt-Lahstedt entscheiden sollte.

Die Debatten in der Kommunalpolitik müssten „im gegenseitigen Respekt, offen, ehrlich und an der Sache orientiert“ geschehen, erinnert Fründt im Grußwort: Der Sozialdemokrat nennt zwar nicht die Grundschuldebatte in der Gemeinde beziehungsweise die besagte Ratssitzung, aber er meint (unter anderem) eben genau diese Punkte. Zur Erinnerung: Zur Diskussion stehen entweder der Erhalt der (einzügigen) Grundschulstandorte in Gadenstedt, Adenstedt und Groß Lafferde mitsamt Sanierung dieser Schulgebäude oder ihre Schließung und ein (dreizügiger) Schulneubau in Gadenstedt für die drei Orte. In der Gemeinderatssitzung im April 2018 hat Fründt kurzfristig die Beschlussvorlage zurückgezogen und so eine Abstimmung verhindert, und zwar aufgrund von „Beschimpfungen – sogar Bedrohungen – ihm gegenüber und gegenüber Ratsmitgliedern“.

„Rat und Verwaltung bringen sich mit großem Einsatz in die Weiterentwicklung unserer Gemeinde ein“, sagt Fründt im Grußwort: „Dabei kann es nicht ausbleiben, dass um die beste Lösung gelegentlich kontrovers gerungen werden muss“ – dies müsse aber mit Respekt erfolgen. Bundesweit seien jedoch immer häufiger „Beleidigungen und Drohungen gegen gewählte Bürgermeister, hauptamtliche Verwaltungsmitarbeiter sowie ehrenamtliche Rats- und Ortsmitglieder an der Tagesordnung“. Der Verwaltungschef warnt: „Diese bedauerliche Entwicklung legt die Axt an die Grundlagen des demokratischen Gemeinwesens, denn in einem solchen Klima dürften immer weniger Bürger bereit sein, sich zu engagieren und für ein kommunalpolitisches Amt zu kandidieren.“ Ein „anständiger Umgang miteinander“ und „gegenseitige Achtung“ dürften nicht auf der Strecke bleiben. Alle müssten daran mitwirken, dass „die Gemeinde Ilsede im Wesentlichen ein Ort bleibt, an dem diese überaus schädliche Entwicklung keinen Raum greift“.

Zurzeit läuft in der Gemeinde Ilsede ein laut Rathausverwaltung „völlig ergebnisoffenes Zusammentragen“ aller Argumente zur Zukunft der drei Grundschulstandorte in Gadenstedt, Adenstedt und Groß Lafferde: Diese Diskussion mit allen Betroffenen – dem „Verein zum Erhalt dörflicher Grundschulen und dörflicher Strukturen“ und anderen Eltern, Lehrern, Ratspolitik sowie Gemeindeverwaltung – wird geleitet von einem externen Anbieter, der auch für das Landes-Kultusministerium arbeitet. Die Ergebnisse der Debatte sollen in einer Infoveranstaltung vorgestellt werden; sie werden in den Ortsräten und Ratsgremien beraten – für März/April ist die Gemeinderatsentscheidung vorgesehen.

Im Jahr 2017 ist die (ehrenamtliche) Ortsbürgermeisterin von Handorf, Annika Katschinski (SPD), aufgrund von Drohungen gegen sie und ihre Familie zurückgetreten. Für die Gemeinde Vechelde versichert Britta Schwartz-Landeck, Bürgermeister-Vertreterin im Rathaus, allerdings: Ihr seien keine Bedrohungen gegen Kommunalpolitiker oder Verwaltung in der Gemeinde bekannt.

Des Weiteren geht Fründt in seinem Grußwort zum Jahreswechsel auf Investitionen der Gemeinde Ilsede ein:

• 1,6 Millionen Euro für die neue Kindertagesstätte (Kita) in Groß Bülten (eine Kindergartengruppe mit 25 Plätzen sowie zwei Krippengruppen mit insgesamt 30 Plätzen): Baubeginn war im September 2019, die Inbetriebnahme soll im Herbst 2020 erfolgen.

• 755.000 Euro für den Anbau einer Krippengruppe (15 Plätze) an die Kita Adenstedt: Baubeginn war im Mai 2019, Inbetriebnhame soll Anfang dieses Jahres sein.

• 506.000 Euro für den Anbau an die Ölsburger Grundschule (größere Mensa und unterm Strich zwei weitere Klassenräume): Fertigstellung bis Anfang April geplant.

• 1,5 Millionen Euro für das neue Feuerwehrhaus am Handorfer Weg in Groß Ilsede (Fertigstellung wohl 2021).

• Millionenbetrag für den Ausbau der Gadenstedter Ortsdurchfahrt (zweiter Abschnitt von der Meeschestraße bis Freibad/Fertigstellung Jahreswechsel 2020/2021). Der erste Abschnitt (vom Lindenplatz zur Meeschestraße) ist abgeschlossen. 1,6 Millionen Euro für den Ausbau der Oststraße und 740.000 Euro für den Ausbau der Rosenstraße (beides in Oberg): Beide Vorhaben werden nur verwirklicht, wenn Zuschüsse aus der Dorferneuerung fließen.

• Ausweisung und Erschließung des Wohnbaugebiets „Groß Ilsede-Nord III“ zwischen Groß und Klein Ilsede: 45 Baugrundstücke auf 4,2 Hektar – Zufahrt von der Bundesstraße 444. Im Neubaugebiet „Groß Ilsede- Nord II“ sind alle 70 Baugrundstücke verkauft.

Kommentar:

Die Gräben in der Grundschuldebatte sind tief zwischen der Ilseder Gemeindeverwaltung mit Bürgermeister Otto-Heinz Fründt an der Spitze und Teilen des Gemeinderats auf der einen sowie den Eltern aus Alt-Lahstedt, die um „ihren“ Grundschulstandort vor Ort fürchten. Dass es so weit gekommen ist, dafür gibt es Erklärungen. Dass aber Verwaltung und Ratsmitglieder derart massiv angefeindet und sogar bedroht werden, dafür gibt es keine Entschuldigung – solche Dinge müssen strafrechtlich verfolgt werden.

Doch wie konnte es dazu kommen, dass diese Diskussion über die Zukunft der Grundschulstandorte in Groß Lafferde, Gadenstedt und Adenstedt so aus dem Ruder gelaufen ist? Ein Blick zurück: 2015 ist Fründt nur hauchdünn in der Stichwahl zum Bürgermeister der fusionierten Gemeinde Ilsede gewählt worden – schon damals war klar: Fründts Standing, der zuvor Bürgermeister-Vertreter im Rathaus der Gemeinde Alt-Ilsede gewesen ist, ist in Alt-Lahstedt außerordentlich schlecht. Dass er trotzdem die Debatte über Grundschulstandorte ausgerechnet in Alt-Lahstedt ins Laufen gebracht hat und nicht auf einen entsprechenden Beschluss des Rats der fusionierten Gemeinde Ilsede gewartet hat, mag mutig gewesen sein, ist aber ein Fehler gewesen. Genauso mutig, aber ein fataler Fehler ist es gewesen, dass sich Fründt in der Verwaltungsvorlage für den Gemeinderat für eine Variante (Schließung der drei Schulstandorte in Groß Lafferde, Gadenstedt sowie Adenstedt und statt dessen Schulneubau in Gadenstedt) entschieden hat: Bei den Eltern hat das zum Eindruck geführt, schon vor der Debatte seien die Würfe für den Grundschulneubau gefallen – da nutzt es auch nicht zu betonen, dieser Eindruck sei falsch, denn zu entscheiden hat einzig und allein der Gemeinderat.

Nebenbei: In der Diskussion über die Grundschulstandorte in Dungelbeck, Schmedenstedt und Woltorf hat die Peiner Stadtverwaltung wohlweislich nur die möglichen Varianten beschrieben, aber auf eine Beschlussempfehlung verzichtet – der „schwarze Peter“ liegt also beim Rat der Stadt.

Tragisch: Aus pädagogischen Gründen – auch unter den Aspekten Ganztagsschule und integrativer Unterricht – spräche alles für einen Schulneubau in Gadenstedt. Doch leider spricht inzwischen auch alles dafür, dass sich der Ilseder Gemeinderat dagegen entscheiden wird und die jetzigen drei Grundschulstandorte manifestiert: eine vertane Chance – schade.