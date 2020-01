Tradition Bauernthing in Gadenstedt wird weiter gepflegt

Das Bauernthing in Gadenstedt findet am Samstag, 15. Februar, in der Gaststätte Bei Artour statt. Beginn ist um 15 Uhr. Eingeladen sind alle Bauernthingler und Gadenstedter Neubürger. Zum Programm gehören unter anderem aktuelle Informationen aus der Gemeinde- und Ortspolitik sowie ein Imbiss, heißt es in der Mitteilung.

Die Neubürger könnten sich in die Bauernthing-Gemeinschaft „einkaufen“ lassen. Dies gelte für jeden verheirateten Gadenstedter und jeden Gadenstedter Junggesellen, der zu diesem Termin 30 Jahre alt sei. Fragen zu dieser Tradition beantworte der Vorstand.

Gemeinsam mit dem Weiberfastnachtskomitee sei ein Fahrdienst für die ältere Dorfgeneration unter dem Motto „Gemeinsam für das Dorf“ eingerichtet worden. Sie sollen zur Veranstaltung abgeholt und danach wieder nach Hause gebracht werden. Erstmalig wird auch ein Vorverkauf angeboten: am Samstag, 18. Januar, von 18 bis

20 Uhr in der Gaststätte. Anmeldungen nimmt Sabine Reinhardt vom Weiberfastnachtskomitee unter (05172) 8478 entgegen.