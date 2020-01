Ronja Hallemann ist neue Pastorin in Mehrum

Zum 1. Februar tritt Ronja Hallemann ihren Dienst an. „Ich bin in Osterode geboren und in Hoheneggelsen aufgewachsen. Ich bin im Pfarrhaus groß geworden und habe mich schon früh in der evangelischen Jugendarbeit engagiert. Mein Abitur habe ich in Hildesheim gemacht und dann in Kiel studiert. Ich...